Хавбек английского «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался о разгромной победе над «ПСЖ» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

«Мы сыграли именно так, как планировали. Все получилось, это здорово. Мы понимали, что после такого первого тайма уход на перерыв может сбить наш темп, однако мы сразу же смогли забить третий мяч. Это придало нам еще больше энергии», - передает слова итальянского полузащитника Football-Italia.

Английский клуб с четырьмя очками лидирует в квартете F. В следующем туре подопечные Эдди Хау сыграют против дортмундской «Боруссии».