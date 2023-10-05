Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Манчестер Сити» победил заслуженно»

Наставник «РБ Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английского гранда.

«Думаю, соперник одержал заслуженную победу. Во втором тайме мы разогнались и смогли сравнять счет, но после этого «Манчестер Сити» прибавил. В этом матче мы учились у лучших. Теперь нужно хорошо восстановиться и успешно выступить в матче с «Бохумом», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам двух туров немецкий клуб с тремя баллами занимает второе место в таблице группы G.