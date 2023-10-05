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Хави добился значимого достижения в «Барселоне»

05 Октября 2023 • 08:07 Комментировать

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Порту» и каталонской «Барселоной» стал юбилейным для главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Как информирует Opta, это был сотый матч для специалиста на посту рулевого каталонского коллектива. Встреча завершилась минимальной победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Эрнандес занял пост главного тренера «сине-гранатовых» осенью 2021 года. Под руководством испанского специалиста команда одержала 64 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

Благодаря вчерашней победе «Барселона» с шестью баллами лидирует в своей группе Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Хави Эрнандес
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