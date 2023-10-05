Рамуш высказался о разгроме «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Форвард французского «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал разгромное поражение от «Ньюкасла» в поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Парижане уступили со счетом 1:4.

«ПСЖ» старался играть в свой футбол против сильного соперника. Поражение со счетом 1:4? Не могу назвать это кошмаром. Мы имели моменты, но судьбу встречи решили небольшие детали. Это был день «Ньюкасла». Они были острее и реализовали свои моменты. Поэтому соперник и победил», - рассказал португалец в эфире Canal+.

После двух туров «ПСЖ» занимает второе место в группе F, а «Ньюкасл» захватил лидерство.