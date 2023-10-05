Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Рамуш высказался о разгроме «ПСЖ» в Лиге чемпионов

05 Октября 2023 • 07:55 Комментировать

Форвард французского «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал разгромное поражение от «Ньюкасла» в поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Парижане уступили со счетом 1:4.

«ПСЖ» старался играть в свой футбол против сильного соперника. Поражение со счетом 1:4? Не могу назвать это кошмаром. Мы имели моменты, но судьбу встречи решили небольшие детали. Это был день «Ньюкасла». Они были острее и реализовали свои моменты. Поэтому соперник и победил», - рассказал португалец в эфире Canal+.

После двух туров «ПСЖ» занимает второе место в группе F, а «Ньюкасл» захватил лидерство.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Гонсалу Рамуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
09:25 · Лига чемпионов
Консейсау прокомментировал поражение от «Барселоны»
09:19 · Лига чемпионов
Форвард «РБ Лейпцига» Опенда подвёл итоги матча с «Манчестер Сити»
09:05 · Лига чемпионов
Кобель рассказал, что нужно улучшить в игре «Боруссии»
08:58 · Лига чемпионов
Фюллькруг: «Боруссия» потеряла два очка в матче с «Миланом»
08:53 · Лига чемпионов
Тонали высказался о разгромной победе над «ПСЖ»
08:42 · Лига чемпионов
Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Манчестер Сити» победил заслуженно»
08:07 · Лига чемпионов
Хави добился значимого достижения в «Барселоне»
07:55 · Лига чемпионов
Рамуш высказался о разгроме «ПСЖ» в Лиге чемпионов
07:44 · Лига чемпионов
Хави рассказал о травме Левандовски
07:38 · Лига чемпионов
Фоден высказался о победе «Манчестер Сити» над «РБ Лейпцигом»
07:33 · Лига чемпионов
Терзич подвёл итоги матча «Боруссия» - «Милан»
07:27 · Лига чемпионов
Витсель назвал минимальную задачу «Атлетико» в Лиге чемпионов
02:30 · Лига чемпионов
Фоден: «Альварес проводит великолепный сезон»
02:13 · Лига чемпионов
Беллингем и Мората попали в число четырёх номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
01:53 · Лига чемпионов
Роджерс: «Селтик» заслуживал большего в матче с «Лацио»
Все новости
Рекомендуем