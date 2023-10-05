Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Хави рассказал о травме Левандовски

05 Октября 2023 • 07:44 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил замену нападающего Роберта Левандовски во вчерашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Поляк покинул поле под занавес первого тайма.

«Роберт получил сильный удар по лодыжке. Из-за этого он не смог продолжить игру. Посмотрим, успеет ли он восстановиться к ближайшему матчу», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что поединок завершился минимальной победой каталонского гранда со счетом 1:0. После двух проведенных туров подопечные Эрнандеса набрали шесть баллов и занимают первую строчку в своей группе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
09:38 · Лига чемпионов
Симеоне: «Атлетико» провёл трудный матч»
09:36 · Лига чемпионов
Пиоли: «То, что «Милан» не забил в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься»
09:32 · Лига чемпионов
Ферран Торрес: «Барселона» воспользовалась ошибкой соперника»
09:25 · Лига чемпионов
Консейсау прокомментировал поражение от «Барселоны»
09:19 · Лига чемпионов
Форвард «РБ Лейпцига» Опенда подвёл итоги матча с «Манчестер Сити»
09:05 · Лига чемпионов
Кобель рассказал, что нужно улучшить в игре «Боруссии»
08:58 · Лига чемпионов
Фюллькруг: «Боруссия» потеряла два очка в матче с «Миланом»
08:53 · Лига чемпионов
Тонали высказался о разгромной победе над «ПСЖ»
08:42 · Лига чемпионов
Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Манчестер Сити» победил заслуженно»
08:07 · Лига чемпионов
Хави добился значимого достижения в «Барселоне»
07:55 · Лига чемпионов
Рамуш высказался о разгроме «ПСЖ» в Лиге чемпионов
07:44 · Лига чемпионов
Хави рассказал о травме Левандовски
07:38 · Лига чемпионов
Фоден высказался о победе «Манчестер Сити» над «РБ Лейпцигом»
07:33 · Лига чемпионов
Терзич подвёл итоги матча «Боруссия» - «Милан»
07:27 · Лига чемпионов
Витсель назвал минимальную задачу «Атлетико» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем