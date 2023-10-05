Хави рассказал о травме Левандовски

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил замену нападающего Роберта Левандовски во вчерашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Поляк покинул поле под занавес первого тайма.

«Роберт получил сильный удар по лодыжке. Из-за этого он не смог продолжить игру. Посмотрим, успеет ли он восстановиться к ближайшему матчу», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что поединок завершился минимальной победой каталонского гранда со счетом 1:0. После двух проведенных туров подопечные Эрнандеса набрали шесть баллов и занимают первую строчку в своей группе.