Фоден высказался о победе «Манчестер Сити» над «РБ Лейпцигом»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден дал комментарий после гостевой победы над немецким «РБ Лейпцигом» (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Последние два матча были неудачными для нас. В этих играх «Манчестер Сити» добился ужасных результатов. В поединке против «РБ Лейпцига» мы были обязаны исправить ситуацию. И у нас это получилось. Я доволен результатом встречи», - передает слова английского полузащитника пресс-служба «горожан».

По итогам двух проведенных туров «Манчестер Сити» набрал шесть баллов и располагается на первой позиции в таблице группы G.