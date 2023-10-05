Терзич подвёл итоги матча «Боруссия» - «Милан»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о ничейном результате поединка Лиги чемпионов против «Милана». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Боруссия» продемонстрировала достойную игру. Команду нельзя упрекнуть в самоотдаче и желании победить. Однако нам помешало то, что мы принимали много неправильных решений в атакующей фазе. Команда имела моменты, но так и не смогла повести в счете», - передает слова специалиста пресс-служба «шмелей».

По итогам двух туров дортмундский коллектив набрал один балл и замыкает таблицу квартета F. «Милан» (2) занимает третье место.