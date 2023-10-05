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Лига чемпионов

Витсель назвал минимальную задачу «Атлетико» в Лиге чемпионов

05 Октября 2023 • 07:27 Комментировать

Бельгиец Аксель Витсель, который играет на позиции центрального защитника в мадридском «Атлетико», высказался о целях своей команды в Лиге чемпионов.

«Я комфортно чувствую себя на позиции центрального защитника, мне нравится помогать команде. Готов играть там, где решит главный тренер.

Прошлый сезон Лиги чемпионов получился для нас неудачным, мы не смогли выйти в плей-офф. В этот раз задача минимум – выход из группы. Будем двигаться от матча к матчу», - рассказал футболист во время пресс-конференции.

Напомним, что в матче второго тура групповой стадии «матрасники» победили «Фейеноорд» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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