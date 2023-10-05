Фоден: «Альварес проводит великолепный сезон»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил игру своего товарища по команде Хулиана Альвареса.

Аргентинский форвард принёс команде Хосепа Гвардиолы победу в поединке Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» (3:1). 23-летний игрок, вышедший на замену на 79-й минуте, уже спустя пять минут вывел свою команду вперёд, а в компенсированное время ассистировал Жереми Доку, установившему окончательный результат.

«Мы знали, на что способен «РБ Лейпциг», – высказывается Фоден. – Игра Хулиана Альвареса? Это волшебство. Он просто великолепен в этом сезоне. Мы рассчитываем на него как на игрока, способного забивать важнейшие голы. Сегодня он вышел на поле и перевернул ход игры», – сказал в интервью TNT Sports англичанин.