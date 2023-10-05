Беллингем и Мората попали в число четырёх номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны все номинанты на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В списке оказался полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, отметившийся голом и ассистом в матче с «Наполи» (3:2). Поспорить с англичанином предстоит форварду мадридского «Атлетико» Альваро Морате, в активе которого дубль в ворота «Фейеноорда» (3:2), а также вингеру «Браги» Бруме (1+1 в матче с берлинским «Унионом», 3:2) и Расмусу Хёйлунну, чей дубль не помог «Манчестер Юнайтед» избежать поражения в матче с «Галатасараем» (2:3).

Напомним, что лучшим футболистом первого тура был признан Галено, представляющий «Порту».