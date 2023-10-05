Роджерс: «Селтик» заслуживал большего в матче с «Лацио»

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс считает, что его команде не повезло в поединке Лиги чемпионов с «Лацио» (1:2).

Шотландский коллектив повёл в счёте на 12-й минуте, однако гостям удалось вырвать волевую победу. Решающий гол в ворота Джо Харта провёл Педро на 95-й минуте.

«Очень разочаровывающий матч, если говорить об итоговом результате. Я расстроен, ведь команда продемонстрировала хорошую игру, мы заслуживали большего. У меня нет претензий к игрокам – они показали, на что способны», – высказался в послематчевой беседе с TNT Sports североирландский специалист.

«Селтик» занимает последнюю позицию в квартете E, не имея на своём счету набранных очков. «Лацио» делит первую строчку с «Атлетико» – по четыре очка.