​Леау: «Разочарован, должны были побеждать»

Во втором туре группового раунда итальянский «Милан» не сумел победить в выездном матче с дортмундской «Боруссией», чем расстроен лидер клуба - португальский нападающий Рафаэл Леау. Он считает, что «Милан» заслужил победу в прошедшей встрече.

- Мы не можем быть довольны, потому что контролировали игру и создавали возможности, а в итоге сыграли вничью. Мы должны действовать лучше у чужих ворот, такие игры становятся уроками для нас, - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет с французским «ПСЖ».