Энрике рассказал, в чём проблема «ПСЖ»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике объяснил трудности своей команды.

Парижане потерпели крупное поражение от «Ньюкасла» в выездном матче второго тура Лиги чемпионов (1:4). Столичный гранд не показывает стабильных результатов и на внутренней арене: после семи туров Лиги 1 в активе «ПСЖ» лишь три победы.

«У моих игроков нет никаких проблем с настроем. Возможно, сегодня вы смотрели другой матч, если у вас сложилось такое мнение. Команда показала правильное отношение к делу, но нам нужно многое улучшить в самой игре.

Меня не устраивает то, как мы действуем в пределах 20 метров у чужих ворот. В остальном мои требования были выполнены», – заявил Энрике на пресс-конференции.