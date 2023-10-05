Канселу: «Мы знали, что против «Порту» будет очень непросто»

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу рассказал, что думает о победе команды над «Порту».

«Сине-гранатовые» добыли три очка в Португалии благодаря единственному голу, забитому Ферраном Торресом.

«Порту» всегда очень агрессивно играет дома, и мы знали, что будет непросто. Я рано получил жёлтую карточку, что сказалось на моей игре. Я не очень доволен работой судьи – он раздавал слишком много карточек, слишком часто свистел там, где не следовало.

Очень важно, что мы набрали шесть очков из шести возможных, а также не пропустили ни одного гола. Я очень счастлив в «Барселоне», – цитируют испанские СМИ Канселу.