Хау прокомментировал разгромную победу «Ньюкасла» над «ПСЖ»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился секретом успеха своей команды в матче с «ПСЖ».

«Сороки» неожиданно сокрушили одного из фаворитов турнира – 4:1.

«Потрясающий вечер, подаривший нам множество приятных историй. Я рад за клуб и за наших болельщиков, которые были невероятны.

«ПСЖ» – очень сильная команда, и нам пришлось много защищаться. К счастью, настрой был великолепным. В первом тайме было много позитивных моментов. Мы агрессивно прессинговали, что можно назвать отличительной чертой нашей команды», – цитирует BBC Хау.

«Ньюкасл» возглавил квартет F после двух туров с четырьмя набранными очками. «ПСЖ», оставшийся с тремя баллами, занимает второе место.