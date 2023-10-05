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Хау прокомментировал разгромную победу «Ньюкасла» над «ПСЖ»

05 Октября 2023 • 01:26 Комментировать
Ньюкасл
4:1
ПСЖ
окончен

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился секретом успеха своей команды в матче с «ПСЖ».

«Сороки» неожиданно сокрушили одного из фаворитов турнира – 4:1.

«Потрясающий вечер, подаривший нам множество приятных историй. Я рад за клуб и за наших болельщиков, которые были невероятны.

«ПСЖ» – очень сильная команда, и нам пришлось много защищаться. К счастью, настрой был великолепным. В первом тайме было много позитивных моментов. Мы агрессивно прессинговали, что можно назвать отличительной чертой нашей команды», – цитирует BBC Хау.

«Ньюкасл» возглавил квартет F после двух туров с четырьмя набранными очками. «ПСЖ», оставшийся с тремя баллами, занимает второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Эдди Хау
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