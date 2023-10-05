​Пулишич: «Понимали, что будет трудно победить»

Итальянский «Милан» съездил в Дортмунд и сразился там с местной «Боруссией» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов, команда Стефано Пиоли, однако, не сумела переиграть соперника. Проведший свой юбилейный, пятидесятый матч в Лиге чемпионов полузащитник итальянского клуба Кристиан Пулишич прокомментировал итоги матча.

- Понимали, что будет непросто победить. Обе команды имели свои моменты. Мы должны сохранять оптимизм, еще есть матчи, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «ПСЖ».