«ПСЖ» потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов со дня знаменитого разгрома от «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» крайне неудачно сыграл против «Ньюкасла» в Англии.

Коллектив Луиса Энрике пропустил четыре мяча, на что сумел ответить лишь голом престижа Люки Эрнандеса. По данным Opta, сегодняшнее поражение «ПСЖ» – самое крупное для команды в рамках Лиги чемпионов с марта 2017 года, когда парижан сокрушила «Барселона» всё того же Луиса Энрике (6:1) в поединке 1/8 финала. Кроме того, по сведениям источника, гранд Лиги 1 впервые с февраля 2020 года пропустил четыре гола в одном матче (ничья 4:4 с «Амьеном»).

В активе «ПСЖ» три набранных очка после двух туров групповой стадии. Действующие чемпионы Франции занимают вторую строчку в квартете F после «Ньюкасла», набравшего четыре балла.