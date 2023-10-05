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«ПСЖ» потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов со дня знаменитого разгрома от «Барселоны»

05 Октября 2023 • 01:19 Комментировать
Ньюкасл
4:1
ПСЖ
окончен

«Пари Сен-Жермен» крайне неудачно сыграл против «Ньюкасла» в Англии.

Коллектив Луиса Энрике пропустил четыре мяча, на что сумел ответить лишь голом престижа Люки Эрнандеса. По данным Opta, сегодняшнее поражение «ПСЖ» – самое крупное для команды в рамках Лиги чемпионов с марта 2017 года, когда парижан сокрушила «Барселона» всё того же Луиса Энрике (6:1) в поединке 1/8 финала. Кроме того, по сведениям источника, гранд Лиги 1 впервые с февраля 2020 года пропустил четыре гола в одном матче (ничья 4:4 с «Амьеном»).

В активе «ПСЖ» три набранных очка после двух туров групповой стадии. Действующие чемпионы Франции занимают вторую строчку в квартете F после «Ньюкасла», набравшего четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона ПСЖ Луис Энрике
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