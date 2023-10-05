Луис Энрике: «ПСЖ» не заслужил поражение со счётом 1:4»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике считает, что его команда была на так плоха, как об этом говорит счёт на табло.

Парижский гранд крупно уступил в Англии «Ньюкаслу» (1:4), при этом, как это обычно бывает при Энрике, имел значительное преимущество по владению мячом – 74% против 26%.

«Мы не заслужили поражение с таким счётом. Этот результат слишком льстит «Ньюкаслу». Наша цель остаётся прежней – выйти в плей-офф. Мы знаем, что группа очень сложна, но мы по-прежнему вторые. Заключительные матчи будут весёлыми.

Почему мы играем по такой системе? Я тренер, и я решаю, как нам играть. Я беру на себя ответственность за этот результат», – сказал в интервью RMC Sport Энрике.