Калабрия: «Милан» играет в одной из самых сложных групп в истории Лиги чемпионов»

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия считает, что команду не стоит строго судить за результаты первых матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Россонери» сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в поединке второго тура, который прошёл в Германии. В первом туре команда Стефано Пиоли, напомним, выдала безголевую ничью с «Ньюкаслом».

«Сегодня нам противостоял очень сильный соперник, два года не проигрывающий в Лиге чемпионов на своём поле. Наша группа – одна из сложнейших за всю историю турнира. Мы должны быть эффективнее у чужих ворот – нельзя упускать столько моментов на таком уровне», – передаёт Football Italia слова Калабрии.

25 октября «Милан» сыграет на выезде против «ПСЖ».