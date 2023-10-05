Люка Эрнандес: «Нужно поскорее забыть о матче с «Ньюкаслом»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес пообщался с журналистами после сокрушительного поражения своей команды от «Ньюкасла» (1:4).

Именно Эрнандес стал автором единственного гола парижан в матче, который прошёл в Англии в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы должны учиться на своих ошибках, чтобы вернуться на правильный путь. Мы все осознаём, что должны делать, находясь в этом клубе, и доказывать это нужно на поле, а не перед камерами и микрофонами.

Об этом матче нужно поскорее забыть. Соперник создал нам трудности в середине поля, мы чувствовали, будто нас меньше. Сказались наши индивидуальные ошибки», – заявил в интервью французским СМИ Эрнандес.