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Люка Эрнандес: «Нужно поскорее забыть о матче с «Ньюкаслом»

05 Октября 2023 • 00:51 Комментировать
Ньюкасл
4:1
ПСЖ
окончен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес пообщался с журналистами после сокрушительного поражения своей команды от «Ньюкасла» (1:4).

Именно Эрнандес стал автором единственного гола парижан в матче, который прошёл в Англии в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы должны учиться на своих ошибках, чтобы вернуться на правильный путь. Мы все осознаём, что должны делать, находясь в этом клубе, и доказывать это нужно на поле, а не перед камерами и микрофонами. 

Об этом матче нужно поскорее забыть. Соперник создал нам трудности в середине поля, мы чувствовали, будто нас меньше. Сказались наши индивидуальные ошибки», – заявил в интервью французским СМИ Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Люка Эрнандес
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