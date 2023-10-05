​Пиоли: «Классический матч Лиги чемпионов»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал игру второго раунда группового турнира Лиги чемпионов, в которой его команда не смогла переиграть дортмундскую «Боруссию». Пиоли, возглавляющий клуб с 2019 года, назвал прошедший матч «классическим для Лиги чемпионов».

- Мы хотели выиграть и сожалею, что это не удалось. Это был классический матч Лиги чемпионов. Соперник создал нам проблемы, но в конце игры у нас было несколько возможностей. Жаль, что не использовали их, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «ПСЖ».