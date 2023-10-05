Гвардиола – о победе над «РБ Лейпцигом»: «Потрясающая игра»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил перформанс команда в выездном поединке Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Горожане» повели в счёте на 25-й минуте благодаря голу Фодена, однако «красные быки» нашли ответ, отыгравшись в начале второго тайма усилиями Опенды. Гости смогли вырвать победу лишь в самой концовке: на 84-й минуте победный мяч провёл Альварес, а компенсированное время Доку установил на табло финальный результат.

«Сегодня мы показали фантастическую игру во всех аспектах. Все выглядели идеально. Никто из вышедших на замену игроков не жаловался, на их лицах были улыбки.

Поражения в предыдущих матчах? Я не сомневаюсь в своей команде. Я верю в этих ребят», – сказал в интервью TNT Sports Гвардиола.