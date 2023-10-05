Заир-Эмери – о крупном поражении «ПСЖ»: «Слишком много ошибок»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери прокомментировал неудачу команды в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Коллектив Луиса Энрике крупно уступил в Англии – 1:4. Единственным голом в составе парижан отметился Люка Эрнандес на 56-й минуте. В составе «сорок» отличились Альмирон (17-я минута), Бёрн (39), Лонгстафф (50) и Шер (90+1).

«Сегодня мы допустили слишком много ошибок. Нам предстоит проанализировать их, чтобы исправиться и стать сильнее. Ситуация в группе? Нет, мы не думаем о конкурентах, ведь прошло всего два матча. Всё по-прежнему зависит от нас самих, и если мы проявим себя, то сможем финишировать первыми», – сказал в интервью Canal+ юный хавбек.