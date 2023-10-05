Хави – о победе над «Порту»: «Не лучшая игра «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями после победы над «Порту» в матче Лиги чемпионов.

Каталонцы одержали минимальную победу в Португалии благодаря голу Феррана Торреса, забитому в конце первого тайма. «Сине-гранатовые» возглавили свой квартет с шестью набранными очками после двух туров.

«Первый тайм сложился для нас неплохо, но после перерыва нам пришлось страдать. Не самая лучшая игра в исполнении «Барселоны», – приводит Barca Universal послематчевое заявление Хави.

В поединке третьего тура группового этапа «Барселона» примет на своём поле «Шахтёр». Встреча состоится 25 октября.