​Антирекорд «Милана» - не может забить уже в четырёх матчах Лиги чемпионов кряду

В втором туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» съездил в Дортмунд, где не сумел переиграть местную «Боруссию» - игра закончилась по нулям. В первом матче начавшегося сезона «Милан» также не сумел забить, сыграв 0:0 с «Ньюкаслом». В то же время не забил «Милан» и в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов прошлого сезона, оба раза проиграв «Интеру» с сухим счетом.

Таким образом, впервые в своей истории «Милан» не может забить аж в четырех матчах Лиги чемпионов или Кубка чемпионов кряду. Ранее такого с клубом не случалось. В следующем матче «Милан» сыграет с «ПСЖ».