​«Ньюкасл» выиграл свой первый матч в Лиге чемпионов за более чем двадцать лет

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Ньюкасл» камня на камне не оставил на «ПСЖ», считавшемся фаворитом группы до начала турнира. Подопечные Эдди Хау забили три мяча, после чего парижане смогли было отыграть один гол, но затем снова пропустили.

Это была первая победа «Ньюкасла» в самом престижном клубном турнире футбольной Европы за более чем двадцать лет - с последний раз команда побеждала в Лиге чемпионов 26 февраля 2003 года, тогда был бит «Байер» из Леверкузена со счетом 3:1.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «сороки» попытаются склевать «шмелей» - дортмундскую «Боруссию».