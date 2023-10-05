«Црвена Звезда» ушла от поражения в результативной битве с «Янг Бойз»

«Црвена Звезда» и «Янг Бойз» провели равный боевой матч в Лиге чемпионов, в котором могли выиграть как одни, так и другие. В конце первого тайма Осман Букари убежал к воротам и сыграл под голевой удар на Черифа Ндиайе - вне игры показал арбитр, гол - показал ВАР, 1:0. Еще до перерыва Букари снова оказался на острие контратаки и сам послал мяч в сетку, но здесь вне игры бесспорный. Сразу после перерыва Филип Угриниц умчался на «свидание» с голкипером и перебросил его - 1:1. Ндиайе, казалось, оформил дубль на добивании, но и этот гол отменяется из-за офсайда. В ответ пенальти в пользу гостей за игру рукой у соперника, и Седрик Иттен плотно пробил по центру - 1:2. Лишь в самой концовке сербы спаслись, Букари после отменного паса атаковал с острого угла и запустил мяч под планку - 2:2.

Команды набрали первые очки в Лиге чемпионов.