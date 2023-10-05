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Лига чемпионов

Мбаппе ничего не порешал: «Ньюкасл» нещадно разбил «ПСЖ» и возглавил группу F в Лиге чемпионов

05 Октября 2023 • 00:00 Комментировать (4)
Ньюкасл
4:1
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» во втором туре группового Лиги чемпионов отправился на выезд в Ньюкасл, чтобы сыграть там против одноимённого клуба.

Протокол игры  
Ньюкасл4:1ПСЖ
(1:0) Альмирон Мигель17'  
(2:0) Бёрн Дэн39'  
(3:0) Лонгстафф Шон50'  
  56'Эрнандес Люка (3:1)
(4:1) Шёр Фабиан90'  
Поуп Ник  87'Триппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр ФабианБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно  45'Тонали Сандро 65' (Андерсон Эллиот ( 65') Альмирон Мигель 71' (Мёрфи Джейкоб ( 71') Исак АлександрГордон Энтони  70' 90' (Таргетт Мэтт ( 90')
Запасные: Ливраменто ВалентиноКариус ЛорисХолл ЛьюисМайли ЛьюисДамметт ПолДубравка Мартин
Доннарумма ДжанлуиджиХакими Ашраф  42'Маркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес Люка  38'Угарте Мануэль 64' (Витинья II ( 64') Заир-Эмери Уоррен  80'Дембеле Усман  67'Мбаппе КилианКоло-Муани Рандаль 57' (Баркола Бредли ( 57') Рамуш Гонсалу
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиДанилу ПерейраФабиан РуисНавас КейлорТенас Арнау
04 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

Стартовый отрезок в чемпионате Франции у «Пари Сен-Жермен» не задался, а вот в Лиге чемпионов команда Луиса Энрике начала с уверенной победы над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0. Забивали в том матче Мбаппе с пенальти и Хакими. Как видим, Килиан постепенно обретает форму после вынужденного простоя, связанного с сагой по поводу его несостоявшегося перехода в мадридский «Реал».

Что касается «Ньюкасла», то он в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл в гостях по нолям с «Миланом». В своих внутренних чемпионатах «ПСЖ» и «Ньюкасл» на прошлых выходных показали разные результаты. Если парижане в Лиге 1 Франции не смогли одолеть «Клермон» (нулевая ничья), то «Ньюкасл» в Премьер-лиге Англии одержал победу над «Бёрнли» со счётом 2:0.

Первый опасный момент в отчётном матче произошёл на пятой минуте. Мбаппе с левого фланга сделал передачу на дальний край штрафной площади, а Дембеле закрутил мяч обводящим ударом, но не попал в противоположный угол. Спустя десять минут парижане сами привезли гол в свои ворота. Ибо не надо было мудрить сзади.

Маркиньос безобразно в районе своей штрафной площади сделал короткую закидушку в направлении Заира-Эмери. В реальности же это получился наброс прямо на голову сопернику, который ткнул мяч вперёд Исаку. Плотный удар Александра отразил Доннарумма, однако тоже в направлении оппонента. На подборе оказался Альмирон, не пожалевший гостей и поразивший сетку (1:0).

На 25-й минуте Триппьер справа с углового по принципу домашней заготовки выкатил мяч на Шёра, пальнувшего рядом с ближней штангой. Чуть раньше и чуть позже Заир-Эмери и Гонсалу Рамуш немного не попадали в створ с приличных дистанций, во втором случае был рикошет от защитника хозяев. По истечении получаса игры несколько минут у игры украла медицинская пауза, когда Исаку перебинтовывали голову из-за рассечения.

Вскоре после возобновления игра снова была приостановлена на несколько минут, но уже по другой причине. «Ньюкасл» в сложном моменте отправил мяч в чужие ворота, и долго работали ВАР-помощники. Бруно Гимараэс пробил слева с острого угла в ближний, Доннарумма отразил, Бёрн добил головой, и вратарь гостей выудил мяч уже из-за ленточки. Взятие ворот сомнений не вызывало, вопрос был в офсайде или в его отсутствии у Гимараэса. В итоге видеоассистенты усмотрели, что Бруно находился в легитимном положении, и для телезрителей тоже прочертили офсайдную линию. Так что гол Бёрна был засчитан (2:0).

К первому тайму было добавлено семь минут, в течение которых «ПСЖ» предпринимал бесплодные попытки забить, что называется, в раздевалку. А вот «сороки», выпорхнув после перерыва из раздевалки, довольно быстро довели счёт до крупного. Триппьер с правого фланга пронзил оборону «ПСЖ» разрезающим пасом на Лонгстаффа, который прошил своим ударом Доннарумму (3:0). Что-то, мягко говоря, не заладилось у команды Луиса Энрике в этом матче.

На 56-й минуте визитёрам удалось отквитать один мяч. Заир-Эмери забросил по центру, Люка Эрнандес избежал офсайда и послал мяч по назначению, ВАР подтвердил гол (3:1). Хорош, но единичен был проход Дембеле после классной передачи Хакими, да и не дошло там дело до удара, ведь Ласселлс чётко сыграл в подкате в своей штрафной. В другом случае пробил Дембеле в створ, однако Поуп был готов и отразил эту попытку.

Мбаппе пытался продавливать соперников в чужой штрафной площади, но сам нарушал правила. А на первой компенсированной минуте «Ньюкасл» вернул себе крупное преимущество в счёте благодаря красивому дальнему удару Фабиан Шёра в падении под правую девятку. 4:1 – «ПСЖ» нещадно бит на Туманном Альбионе. «Ньюкасл» возглавил группу F и в следующем туре группового этапа сыграет с дортмундской «Боруссией», в то время как «ПСЖ» померится силами с «Миланом».

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Кирилл Иванцов

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Комментарии (4)
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Alex1972
05 Октября 2023 в 00:27
Ультрас Парижа должны быть довольны.. Хе..
Sergey999
05 Октября 2023 в 00:30
Конечно довольны)) избавились от двух петухов)))
snk6565
05 Октября 2023 в 00:17
Знатно сороки петушков ощипали...и после этого кто то будет жужжать про силу Лиги 1, Ла Лиги и иже с ними...комменты про МЮ не принимаются, в силу того, что это кризис отдельного клуба
CELTIC FROST
05 Октября 2023 в 00:13
БГГГГ!) Конгратулейшенсы Мбаппе и Долларумме!)
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