«Лацио» снова забил на последних секундах, «Селтик» остался ни с чем

«Селтик» и «Лацио» боролись за первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Шотландцы открыли счет на 12-й минуте, Рео Хатате здорово сыграл в штрафную на Кёго Фурухаси, который пробил под опорную ногу вратарю. Чиро Иммобиле проверил голкипера ударом с острого угла, а вскоре гости отыгрались. Выполнена подача с углового, мяч метался у ворот Джо Харта, Алессио Романьоли пробил головой, а Матиас Весино удачно подставился под мяч, переправив его в цель - 1:1. Дайдзэн Маэда и Хатате всерьез угрожали чужим воротам, но Иван Проведель спасал. Под конец игры Мэттью О'Райли здорово бросил мяч к дальней штанге, а Луис Пальма вколотил его в сетку, но радовались болельщики на трибунах недолго - вне игры там. На шестой добавленной минуте Педро вырвал победу для гостей, замкнув головой дальнюю штангу, - 2:1.

Как и в первом туре, «Лацио» на последних секундах перевернул ход игры. У римлян четыре очка в таблице, соперник дважды проиграл.