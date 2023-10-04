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Лига чемпионов

Торрес заменил травмированного Левандовски и забил, а «Барселона» чудом удержала победу в Порту

04 Октября 2023 • 23:56 Комментировать (14)
Порту
0:1
Барселона
окончен

«Порту» и «Барселона» сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура состоялся 4 октября на стадионе «Драгао».

Протокол игры  
Порту0:1Барселона
  45'Торрес Ферран (0:1)
Кошта ДиогуМариу Жоау III 85' (Лодер Дэнни ( 85') Кардозу Фабиу  28'Карму ДавидВенделл БоргесРомариу 64' (Эванилсон ( 64') Эуштакиу СтивенВарела Алан 85' (Нико Гонсалес ( 85') Галено ВандерсонПепе VIТареми Мехди 85' (Консейсау Франсишку ( 85')
Запасные: Хайме ИванФрансиско МартинесСанчес ХорхеГруйич МаркоМартинес Антонио IIIРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко Андре
Тер Штеген Марк-АндреКанселу Жоау  13'Араухо Рональд  28'Кунде Жюль  47'Бальде АлехандроГави  37'Ромеу Ориоль 69' (Роберто Серхи ( 69') Гюндоган ИлкайЯмаль Ламин 80' (Алонсо Маркос ( 80') Левандовски Роберт 34' (Торрес Ферран ( 34') Фелиш Жоау  51' 69' (Лопес Фермин ( 69')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерИньиго МартинесКристенсен АндреасПедри
04 октября. Стадион "Драгау" (Порту).

 

Одну из самых ярких побед в первом туре Лиги чемпионов одержала «Барселона». Каталонцы даже на секунду не позволили «Антверпену» поверить в чудо, отгрузив бельгийскому клубу пять безответных мячей. Продлевать победную серию «Барселоне» предстояло в Порту, пожалуй, самый сложный матч на всем групповом этапе для каталонцев. В гости к «драконам» Хави отправился без трёх важных полузащитников – Де Йонга, Рафиньи и Педри.

Зато в старте появился 16-летний Ямаль, занявший правый фланг атаки. Правда, Ламин был самым незаметным игроком «Барселоны» в первой половине встречи. Каталонцы чаще мячом владели, однако атаковали медленно и в основном через противоположный край, где орудовал Жоау Фелиш. Полузащитники постоянно искали передачами именно его. Но остроты не было ровно никакой.

Бодрее смотрелись выпады «Порту». Португальцы пользовались свободным пространством и пару раз убежали неплохо. Эуштакиу бил с линии штрафной площади, Тареми затем попробовал силы. Оба раза мяч оказался в руках Марка-Андре тер Штегена. Тут для «Барселоны» подоспела ещё одна новость с отрицательным окрасом – травму получил Роберт Левандовски. Вместо него вышел Ферран Торрес. Казалось, атака сильно ослабла, но именно испанец стал автором гола.

Шло уже компенсированное к первому тайму время, когда Бару отдал ужасную передачу назад. Гюндоган мяч получил и моментально отдал на ход Торресу. Ферран получил в своё распоряжение чистый выход один на один и прошил Диогу Кошту – 0:1. Уже во втором тайме примерно похожий момент получил Акино. Вот только Пепе замешкался и превратил чистейший выход один на один в забег с Кунде, а Жюль в итоге бразильца повалил. Арбитры фола не увидели.

Игра продолжала течение и территориальным преимуществом «Барселоны» и более активным движением «Порту». Вот только моменты (и без того редкие гости этого матча) совсем перестали появляться. «Барселона» уже подсушивала игру, немного даже прижимаясь к воротам. Эванилсон на левом углу нашёл Галено, но удар бразильца коленом отразил тер Штеген. Затем уже с другого фланга бил Жоау Мариу, подключившийся в атаку – опять парировал Марк-Андре. Был ещё кручённый удар Галено из-за пределов штрафной площади, и тут тер Штеген выходит победителем.

Удержала «Барселона» минимальную победу, обнажив проблемы «Порту» с реализацией. Но был ещё и момент в концовке, когда за гостей сыграл арбитр. Эуштакиу чисто принял мяч плечом, а затем Канселу сыграл рукой в отборе. Рефери сразу же указал на «точку», но после долго просмотра зафиксировал очень спорную игру рукой как раз-таки у канадца. Через пять минут Мехди Тареми забил красивым ударом через себя, но офсайд в этом эпизоде был заметен сразу. Так и не случилось легитимного гола «Порту», на который португальцы откровенно наиграли. Зато в компенсированное время красную карточку, на которую наиграли даже раньше, получил Гави.

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Барселона Порту
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
05 Октября 2023 в 00:19
португалы смотрелись сильнее. Барса приехала играть от обороны, снова была прошлогодняя команда, правильно Генич отметил. в атаке мысли нет, в обороне пожары. повезло с неназначенным пенальти. Гави нужно бы наказывать за такие выходки, отдохнуть наверное решил.
зачем сняли Феликса? без него атака стухла. почему не играли через свободного Ямала? вопросов к Хави масса. команда может выдавать классный футбол, как показали пара матчей, но это наверное не входит в планы тренерского штаба. а жаль...
по итогу - всех с победой, хоть и с привкусом не очень хорошим.
redwhite1959
05 Октября 2023 в 00:05
Матч двух равных соперников, которые должны выходить из группы в плэй-офф! В первом тайме у "Порту" получались шикарные диагонали с фланга на фланг, которые приводили к напряжённости у ворот гостей, но дальше хозяевам не хватало выдумки, чтобы создавать голевые моменты. Во втором тайме "Барса" в обороне играла более компактно и строго, и таких эффективных диагоналей у "Порту" уже не было. Для себя отметил - у "Барсы" появилась хорошая пара ЦЗ - Кунде - Араухо, которая сегодня отыграла на очень приличном уровне.
pol-black
05 Октября 2023 в 00:09
эти защитники регулярно теряют позиции. в отборе они хороши, но мысли у них не хватает.
Sergey999
05 Октября 2023 в 00:02
Персональное обращение к гражданину Пол-Блеку. Реал все 90 минут давил Унион, забил в дополнительное время. И по Вашему мнению это дикий отскок. Вопрос: по сегодняшнему матчу что скажете? Уверенная победа Барселоны????????
pol-black
05 Октября 2023 в 00:15
ты даже моего комментария не дождался! додумываешь за меня? ну-ну. возвращаясь к тому матчу (про "дикий отскок" это твои домыслы) - забить в добавленное время и выиграть не то же самое, что забить в первом тайме и играть на удержание счёта. это совершенно разные вещи. нравится ли мне такая стратегия от Хави? ничуть. но это его право как тренера выбирать стиль игры на конкретный отрезок игры. мадриду может и не везло с немцами, но они не могли забить и могли остаться с одним очком. повезло, что немцы ошиблись и Беллингем забил свой гол. удерживать три очка и получить их на последних минутах добавленного времени - не одно и то же. если у тебя не хватает ума это понять, то тут я бессилен.
Sergey999
05 Октября 2023 в 00:16
Мда... барселона головного мозга))) больше вопросов не имею как говорил один известный персонаж)))
ilinoize
05 Октября 2023 в 00:19
Серёг, а зачем ты с ним общаешься. Он же то, что напишешь, никогда не признает. У него, как ты сказал, Барселона головного мозга
ilinoize
05 Октября 2023 в 00:20
Чёт заблочили мой комментарий. Просто соглашусь с тобой
pol-black
05 Октября 2023 в 00:23
ну так не имей.
по поводу того, как сегодня играла Барса, я написал выше. отскочила ли? наверное, нет, хотя все шансы упустить победу были. забила бы Барса в концовке матча, я первый бы сказал - отскочили. сегодня еле выиграли, не имея никакого преимущества над соперником.
Sergey999
05 Октября 2023 в 00:27
Реал давил и додавил это отскок. Барселона случайно забила и чудом не пропустила это норм.))) Ничего против тебя и барсы не имею, но это как то нелогично)))
ilinoize
05 Октября 2023 в 00:22
Короче половиначерного - это ВИП. Ему писать ничего нельзя. Блочат
pol-black
05 Октября 2023 в 00:23
может, дело - в содержании?
Vova52
05 Октября 2023 в 00:01
противная игра,ето не Барса....
Шарипов Тахир
05 Октября 2023 в 00:01
Три очка взяли, что, конечно, супер. Но смотреть такую откровенно слабую, особенно во втором тайме, игру Барселоны это тяжёлое испытание. Все - таки не хватает в составе высококлассных игроков. С этим составом далеко в ЛЧ Барселоне не уехать!!!
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