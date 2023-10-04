Торрес заменил травмированного Левандовски и забил, а «Барселона» чудом удержала победу в Порту

«Порту» и «Барселона» сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура состоялся 4 октября на стадионе «Драгао».

Одну из самых ярких побед в первом туре Лиги чемпионов одержала «Барселона». Каталонцы даже на секунду не позволили «Антверпену» поверить в чудо, отгрузив бельгийскому клубу пять безответных мячей. Продлевать победную серию «Барселоне» предстояло в Порту, пожалуй, самый сложный матч на всем групповом этапе для каталонцев. В гости к «драконам» Хави отправился без трёх важных полузащитников – Де Йонга, Рафиньи и Педри.

Зато в старте появился 16-летний Ямаль, занявший правый фланг атаки. Правда, Ламин был самым незаметным игроком «Барселоны» в первой половине встречи. Каталонцы чаще мячом владели, однако атаковали медленно и в основном через противоположный край, где орудовал Жоау Фелиш. Полузащитники постоянно искали передачами именно его. Но остроты не было ровно никакой.

Бодрее смотрелись выпады «Порту». Португальцы пользовались свободным пространством и пару раз убежали неплохо. Эуштакиу бил с линии штрафной площади, Тареми затем попробовал силы. Оба раза мяч оказался в руках Марка-Андре тер Штегена. Тут для «Барселоны» подоспела ещё одна новость с отрицательным окрасом – травму получил Роберт Левандовски. Вместо него вышел Ферран Торрес. Казалось, атака сильно ослабла, но именно испанец стал автором гола.

Шло уже компенсированное к первому тайму время, когда Бару отдал ужасную передачу назад. Гюндоган мяч получил и моментально отдал на ход Торресу. Ферран получил в своё распоряжение чистый выход один на один и прошил Диогу Кошту – 0:1. Уже во втором тайме примерно похожий момент получил Акино. Вот только Пепе замешкался и превратил чистейший выход один на один в забег с Кунде, а Жюль в итоге бразильца повалил. Арбитры фола не увидели.

Игра продолжала течение и территориальным преимуществом «Барселоны» и более активным движением «Порту». Вот только моменты (и без того редкие гости этого матча) совсем перестали появляться. «Барселона» уже подсушивала игру, немного даже прижимаясь к воротам. Эванилсон на левом углу нашёл Галено, но удар бразильца коленом отразил тер Штеген. Затем уже с другого фланга бил Жоау Мариу, подключившийся в атаку – опять парировал Марк-Андре. Был ещё кручённый удар Галено из-за пределов штрафной площади, и тут тер Штеген выходит победителем.

Удержала «Барселона» минимальную победу, обнажив проблемы «Порту» с реализацией. Но был ещё и момент в концовке, когда за гостей сыграл арбитр. Эуштакиу чисто принял мяч плечом, а затем Канселу сыграл рукой в отборе. Рефери сразу же указал на «точку», но после долго просмотра зафиксировал очень спорную игру рукой как раз-таки у канадца. Через пять минут Мехди Тареми забил красивым ударом через себя, но офсайд в этом эпизоде был заметен сразу. Так и не случилось легитимного гола «Порту», на который португальцы откровенно наиграли. Зато в компенсированное время красную карточку, на которую наиграли даже раньше, получил Гави.