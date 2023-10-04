«Боруссия» и «Милан» голов друг другу не забили

«Милан» второй матч подряд в Лиге чемпионов завершил со счётом 0:0. «Боруссия» пока тоже не забивает.

В среду состоялись очередные матчи в квартете F, «группе смерти» нынешней Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия», которая в стартовом туре проиграла «ПСЖ», во втором матче принимала «Милан», разошедшийся ранее миром с «Ньюкаслом». Болельщики немецкой командой перед стартовым свистком устроили шоу, настраивая своих любимцев.

Игра началась на хороших скоростях, причём команды действовали на встречных курсах. В дебюте после углового Тиав выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше цели. Хозяева ответили своим полумоментов со стандарта. Брандт навесил на левый угол вратарской, откуда Бенсебаини отправил мяч над перекладиной. Правда, Меньян в этой ситуации все контролировал.

На 27-й минуте «шмели» перехватили мяч на чужой половине, довели его до Малена, который пробил из-за пределов штрафной, но чуть не попал в дальний угол. Затем Фюллькруг на чужой половине за счёт прессинга завладел мячом и пробил, Меньян с трудом парировал мяч перед собой, но Тиав подстраховал вратаря. Чуть позже Ройс со стандарта после нарушения правил слева решил пробить, но чуть в створ не попал. Ответ миланцев был опаснее. После углового гостей мяч был выбит, Калабрия головой закинул его обратно, и Жиру с близкого расстояния пробил выше.

Перед свистком на перерыв команды обменялись опасными моментами. Сначала Брандт слева сделал передачу в штрафную на Бенсебаини, который пробил в ближний угол, но Меньян спас. В ответ «россонери» провели массированную атаку, которую завершал Тео Эрнандес ударом из радиуса, но получилось выше. В итоге к перерыву на табло так и остались нули.

В начале второго тайма Пулишич получил мяч в центре штрафной и пробил в правый угол, но Кобель ворота спас. «Милан» в целом заключительную половину поединка начал активнее. «Россонери» владели мячом и осуществляли подходы к воротам соперника. У хозяев шансов толом не было. Минут за тринадцать Шлоттербек бил из-за пределов штрафной, но получилось не слишком опасно, и Меньян спокойно футбольный снаряд забрал.

В конце матча «Милан» мог вырвать победу. Сначала Чуквуэзе справа сместился в центр, вошёл в штрафную и пробил, но получилось неточно. Затем после розыгрыша стандарт мяч оказался у Леау на правом углу штрафной, откуда он навесил на линию вратарской, а там Эрнандес пробил мимо. Позже португалец забросил мяч в штрафную на Чуквуэзе, его удар Кобедь парировал, но мяч отлетел на линию штрафной, откуда бил Рейндерс, но в створ не попал. В итоге, матч так и завершился без голов.

Теперь в Лиге чемпионов «Боруссию» ждут спаренные матчи с «Ньюкаслом», первый из которых пройдёт в Англии. Пока же «шмели» в рамках Бундеслиги готовятся к матчу с другим участником главного еврокубка берлинским «Унионом». «Милан» же также в гостях начнет свою двухматчевую серию с «ПСЖ» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Серии А в ближайшем туре «россонери» сразятся с «Дженоа» на выезде.