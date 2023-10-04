Замены Гвардиолы сработали в концовке: «Манчестер Сити» дожал «РБ Лейпциг» и наконец-то победил

«Манчестер Сити» после двух подряд поражений внутри Англии поехал в гости к «РБ Лейпцигу» в рамках Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» встречались друг с другом в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Первый матч той стадии прошёл в Германии – получилась ничья 1:1. Кто-то предполагал тогда, что спустя три недели «небесно-голубые» камня на камне не оставит от «быков»? А они и не оставили, разгромив «РБ Лейпциг» со счётом 7:0 во многом благодаря пента-трику разошедшегося Холанна.

Сейчас в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал у себя дома волевую победу над «Црвеной Звездой» со счётом 3:1. «РБ Лейпциг» с таким же счётом расправился в гостях с клубом «Янг Бойз». До встречи с командой Гвардиолы «быки» в нынешнем сезоне проиграли только однажды – в середине августа в первом туре Бундеслиги леверкузенскому «Байеру». «Ман Сити» же подходил к игре с «Ред Буллом» на фоне двух поражений подряд – от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги и от «Вулверхэмптона» в АПЛ.

Манкунианцы с самого начала обозначили своё стремление играть первым номером. Для подопечных Гвардиолы это ни в коей мере не удивительно. Гости могли забивать в районе четверти часа игры, когда Фоден не попал в правый угол после заблокированного удара Льюиса. Открыли счёт «небесно-голубые» на 25-й минуте. Главными действующими лицами стали всё те же футболисты. Льюис прострелил из зоны правого инсайда, а Фоден переправил мяч в сетку (0:1).

Манчестерцы неплохо провели первый тайм и спокойно его выиграли. «РБ Лейпциг» не предложил каких-либо испытаний обороне английского клуба. Разок хозяева сами дрогнули в защите, поэтому в перерыве Марко Розе должен был объяснить своим подопечным, как им лучше действовать в созидании во втором тайме. Ну а Хосеп Гвардиола наверняка попросил своих футболистов не расслабляться и напомнил им о предыдущих двух подряд поражениях команды.

Начало второй половины встречи порадовало поклонников «Ред Булла». После отбора в центре поля Поульсен сделал пас вперёд, и Опенда, выдержав единоборство с Аканджи, поразил мишень рикошетом от левой штанги (1:1). Гостям, конечно, хотелось снова выйти вперёд, но около рубежа в час игры Холанн неудачно подстроился под перспективную передачу Родри. В другом эпизоде Фоден угодил в перекладину. Потом Бласвих отразил удар Холанна на угловой, а «быки» простили «небесно-голубых» в контратаке.

И всё-таки удалось «Ман Сити» вырвать победу. На 84-й минуте недавно вышедший на замену Хулиан Альварес положил мяч в дальний угол, приняв пас пораньше вышедшего на замену Жереми Доку (1:2). Кроме того, впоследствии и сам Доку сделал счёт 1:3, выбежав один на один с вратарём после передачи Альвареса. Сработали перестановки Хосепа Гвардиолы, чья команда выиграла впервые за три матча во всех турнирах. «Небесно-голубые» возвращаются на победную тропу?

Кирилл Иванцов