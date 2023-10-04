​Пулишич проводит 50-й матч в Лиге чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» гостит в Дортмунде, сражаясь там с «Боруссией». Этот матч стал юбилейным, пятидесятым в Лиге чемпионов для американского полузащитника хорватского происхождения Кристиана Пулишича, с лета выступающего за «Милан».

А ранее Пулишич выступал в составе лондонского «Челси» - и в 2021 году даже стал с ним победителем самого престижного турнира в футбольной Европе на клубном уровне. Тогда «Челси» в финале расправился с «Манчестер Сити» благодаря голу Кая Хаверца.

Следить за событиями игры между «Боруссией» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.