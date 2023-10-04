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Мората прокомментировал победу над «Фейеноордом» во втором туре Лиги чемпионов

04 Октября 2023 • 22:44 Комментировать
Атлетико М
3:2
Фейеноорд
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората дал комментарий об итогах матча второго тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

«Во всех командах Лиги чемпионов собраны хорошие футболисты. Здесь нужно страдать, чтобы победить. Мы напряглись, смогли потерпеть и набрали очень важные три очка», — приводит слова испанского форварда Mundo Deportivo.

Напомним, что Мората оформил дубль в прошедшем матче, забив победный гол в начале второго тайма. Победа со счётом 3:2 позволила возглавить группу Е с четырьмя очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лига Чемпионов Альваро Мората
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