​Де Йонг стал первым игроком ПСВ в 21-м веке, забивающим в трёх матчах Лиги чемпионов кряду

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский ПСВ сыграл результативную ничью с испанской «Севильей», а один из мячей клуба из Эйндховена забил Люк де Йонг - бывший игрок «Барселоны» реализовал одиннадцатиметровый удар на 86-й минуте.

Это был уже третий матч кряду в рамках Лиги чемпионов, в котором де Йонг забивает. Последним игроком «ПСВ», забивавшим в трех матчах кряду в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, был в 1997 году Вим Йонк.

В третьем туре группового раунда ПСВ предстоит сыграть с французским «Лансом», это сллучится двадцать четвертого октября.