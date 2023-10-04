«Порту» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

Во втором туре Лиги чемпионов встречаются «Порту» и «Барселона».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Порту - Барселона
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Протокол игры
|45'Торрес Ферран (0:1)
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Кардозу Фабиу• 28'Карму Давид•Венделл Боргес•Ромариу•Эуштакиу Стивен•Варела Алан•Галено Вандерсон•Пепе VI•Тареми Мехди
Тер Штеген Марк-Андре•Канселу Жоау• 13'Араухо Рональд• 28'Кунде Жюль• 47'Бальде Алехандро•Гави• 37'Ромеу Ориоль•Гюндоган Илкай•Ямаль Ламин•Левандовски Роберт34' (Торрес Ферран (34') •Фелиш Жоау 51'
04 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
ПС Хави - физрук )))
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