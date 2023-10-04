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«Порту» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

04 Октября 2023 • 21:48 Комментировать (8)
Порту
0:1
Барселона
1 4.70 X 3.80 2 1.83
2-й тайм

Во втором туре Лиги чемпионов встречаются «Порту» и «Барселона».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Порту0:1Барселона
 45'Торрес Ферран (0:1)
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIКардозу Фабиу  28'Карму ДавидВенделл БоргесРомариуЭуштакиу СтивенВарела АланГалено ВандерсонПепе VIТареми Мехди
Запасные: Хайме ИванКонсейсау ФрансишкуФрансиско МартинесНико ГонсалесСанчес ХорхеГруйич МаркоМартинес Антонио IIIЛодер ДэнниРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко АндреЭванилсон
Тер Штеген Марк-АндреКанселу Жоау  13'Араухо Рональд  28'Кунде Жюль  47'Бальде АлехандроГави  37'Ромеу ОриольГюндоган ИлкайЯмаль ЛаминЛевандовски Роберт 34' (Торрес Ферран ( 34') Фелиш Жоау  51'
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерИньиго МартинесАлонсо МаркосКристенсен АндреасЛопес ФерминПедриРоберто Серхи
04 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
04 Октября 2023 в 22:48
хаха Ромариу косички отрастил, а ума не нажил...)))
gresnik
04 Октября 2023 в 22:52
считай Автогол..хех...после такого позора этот тёмный тип должен ехать сниматься в нетфликсе
NOBODY
04 Октября 2023 в 22:43
Гавинюк начисто срубает португальца и еще возмущается, что тот упал по инерции от такого сильного толчка....
NOBODY
04 Октября 2023 в 22:38
в целом матч живенький, но ощущение , что играют средненькие команды уровня Лиги Европы ))) ну ладно Барса, а Порту то что так слабо играет???? ))))
NOBODY
04 Октября 2023 в 22:37
Левандовски хоть и чмо - но его срубили, там должен был быть фол и даже желтая....здоровья игроку
Шарипов Тахир
04 Октября 2023 в 22:32
Иногда решения Барселоны по трансферам вызывают оторопь. Уме какую, не знаю, по счету игру не видно дорогостоящего по зарплате игрока Гюндогана. Уж лучше выпускать того же молодого Фермина, чем этого пешехода и явного балласта.
NOBODY
04 Октября 2023 в 22:27
судья слепой чтоли??? фолы вообще не свистит....
ПС Хави - физрук )))
Sergey999
04 Октября 2023 в 22:42
Полетят конечно в меня камни, но вчера в ворота Мадрида поставили пеналь за игру рукой Осимена))) сейчас игроков Порту дважды срубили в штрафной и судья молчит))) странно)
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