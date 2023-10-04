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«Црвена Звезда» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

04 Октября 2023 • 21:43 Комментировать
Црвена Звезда
1:0
Янг Бойз
1 2.05 X 3.75 2 3.55
перерыв

«Црвена Звезда» и «Янг Бойз» проводят матч второго тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Црвена Звезда1:0Янг Бойз
(1:0) Ндиайе Чериф35' 
Глазер ОмриМияйлович СрджанДжига НассерДрагович АлександрРодич МиланСтаменич МаркоИн-Бом ХванБукари ОсманИванич Мирко  45'Митрович СтефанНдиайе Чериф  18'
Запасные: Крассо Жан-ФилиппКатай АлександарГелор КонгаКангва КингсДегенек МилошОлайинка ПитерСпайич УрошЛучич ВладимирМилунович НеманьяПопович ЗоранВасильевич Никола IIIКабич Урош
Расьоппи АнтониЯнко СаидиАли МохамедБенито ЛорисГарсия УлиссесУгриниц ФилипНиассе ШейхМалес ДарианМонтейро ДжоэлИттен СедрикЭлиа Мешак
Запасные: Лустенбергер ФабианФон Балльмоос ДавидЧайва МигельБлюм ЛевинКолли ЭбримаАменда ОрельРрудхани ДонатЛакомы ЛукашНсаме Жан-ПьерГанвула СильверМарцино ДариоПерссон Ноа
04 октября. Стадион "Райко Митич".
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Црвена Звезда Янг Бойз
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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЯНГ БОЙЗ
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