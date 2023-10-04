«Црвена Звезда» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

«Црвена Звезда» и «Янг Бойз» проводят матч второго тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Црвена Звезда - Янг Бойз
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Протокол игры
|(1:0) Ндиайе Чериф35'
Глазер Омри•Мияйлович Срджан•Джига Нассер•Драгович Александр•Родич Милан•Стаменич Марко•Ин-Бом Хван•Букари Осман•Иванич Мирко• 45'Митрович Стефан•Ндиайе Чериф 18'
Расьоппи Антони•Янко Саиди•Али Мохамед•Бенито Лорис•Гарсия Улиссес•Угриниц Филип•Ниассе Шейх•Малес Дариан•Монтейро Джоэл•Иттен Седрик•Элиа Мешак
04 октября. Стадион "Райко Митич".
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