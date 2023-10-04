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Лига чемпионов

​Мората вошёл в тройку лучших испанских бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов

04 Октября 2023 • 21:43 Комментировать
Атлетико М
3:2
Фейеноорд
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» расправился с роттердамским «Фейеноордом», а два мяча в этой богатой на голы игре забил нападающий «матрасников» Альваро Мората.

Как оказалось, Мората, в прошлом забивавший также за «Ювентус» и «Реал», вошел в тройку лучших испанских бомбардиров в истории самого престижного в европейском футболе клубного турнира. Теперь у него двадцать четыре гола.

Впереди лишь двое - это Фернандо Морьентес с 33-ю мячами, и, конечно же, легендарный Рауль Гонсалес, забивший за «Реал» и «Шальке» 71 гол за все время выступлений в Лиге чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Рауль Гонсалес Фернандо Морьентес Альваро Мората
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