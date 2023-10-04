​Мората вошёл в тройку лучших испанских бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» расправился с роттердамским «Фейеноордом», а два мяча в этой богатой на голы игре забил нападающий «матрасников» Альваро Мората.

Как оказалось, Мората, в прошлом забивавший также за «Ювентус» и «Реал», вошел в тройку лучших испанских бомбардиров в истории самого престижного в европейском футболе клубного турнира. Теперь у него двадцать четыре гола.

Впереди лишь двое - это Фернандо Морьентес с 33-ю мячами, и, конечно же, легендарный Рауль Гонсалес, забивший за «Реал» и «Шальке» 71 гол за все время выступлений в Лиге чемпионов.