Калейдоскоп голов, дубль Мораты, мяч Гризманна через себя: «Атлетико» перещеголял «Фейеноорд» ради волевой победы

В одном из двух ранних матчей среды в групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» встречался дома с «Фейеноордом».

В первом туре группы E «Атлетико» из Мадрида побывал в Риме, где сыграл вничью с «Лацио» 1:1. А «Фейеноорд» тогда встречался в родных стенах с «Селтиком» и отметился победой со счётом 2:0. Это значило, что отчётный матч имел большее турнирное значение для «матрасников». Тем более мадридский клуб задолжал своим болельщикам после прошлогоднего фиаско в Лиге чемпионов, когда «Атлетико» занял четвёртое место в группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером».

А вот «Фейеноорд» в предыдущем еврокубковом сезоне добрался до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл «Роме» по сумме двух матчей в дополнительное время. Интересно, что в сезоне-2021/2022 эти команды сошлись в финале Лиги конференций, там тоже победили «волки». «Атлетико», в свою очередь, может похвастать двумя выходами в финалы Лиги чемпионов за десятилетие. Но в решающих матчах там команда Диего Симеоне напарывалась на «Реал» и осекалась.

Действующий чемпион Нидерландов здорово начал матч на «Цивитас Метрополитано». Гостям потребовалось меньше семи минут, чтобы открыть счёт. Точнее, столько понадобилась хозяевам для автогола. Но если бы не напирал в том эпизоде Уэда на Эрмосо, не случилось бы этой оказии с мадридцами. Уэда благодаря проникающему пасу Тимбера выскочил по левому полуфлангу на рандеву с Облаком. Ян отразил удар Аясэ, после чего мяч отскочил от Эрмосо в сетку ворот мадридцев (0:1).

Правда, недолго держался на табло этот счёт. «Матрасники» восстановили статус-кво через несколько минут. Мората поразил левый нижний угол со средней дистанции и уже успел отпраздновать гол, как возникла неловкая пауза. Главный арбитр Франсуа Летексье сам просмотрел видеоповтор, прежде чем засчитать взятие ворот. Там дело было в чём? Мяч отскочил к Морате от Виффера, который прервал проникающую передачу Коке, предназначавшуюся находившемуся в офсайде Саулю.

На девятнадцатой минуте вроде возник момент у самого Сауля, который выбрался на рандеву с Велленройтером и проткнул мяч в правую штангу, а затем с острого угла не попал в дальний. Но всё равно потенциальный гол тогда не был бы засчитан из-за нового «вне игры» Сауля. Кроме того, на 25-й минуте Молина подал угловой с левого фланга, а Коке прилично приложился с подбора, однако за малым не попал в ближний угол. На 34-й минуте Стенгс подал штрафной из глубины к правому углу вратарской на Ганцко, который первым касанием не пробил мяч сквозь Облака, зато на добивании закинул снаряд в сетку (1:2).

В конце основного времени первого тайма «Фейеноорд» мощно осаждал чужие ворота и замучил «Атлетико» угловыми. Очень опасно было, когда Стенгс справа от лицевой отпасовал на Траунера, пробившего левее створа. Но компенсированное время осталось за «матраниками», второй раз сравнявшими счёт в конце третьей добавленной минуты. Молина подал угловой с правого края, Лино подхватил мяч на левом полуфланге и отправил его в сторону дальней штанги. Произошёл рикошет от Траунера, гости не вынесли мяч, и если Витсель не сумел добить его в сетку, то Гризманн филигранно через себя забросил круглого в левый угол (2:2).

Более того, на 47-й минуте «Атлетико» уже вырвался вперёд на табло. Молина выполнил доставку с правого фланга, пребывавший в офсайде Гризманн не тронул мяч, а Мората переправил его в сетку, оформив дубль (3:2). То есть события на стыке таймов развивались с калейдоскопической быстротой. Впрочем, команды всё-таки сбавили обороты. Хозяева отошли назад, а гости создали пару моментов только по истечении часа игры. Стенгс не пробил мяч сквозь Облака, оказавшись с ним с глазу на глаз, Пайшао же метров с восемнадцати не попал в левый угол.

А как шикарно ахнул Пайшао через несколько минут с левого угла штрафной площади – угоди он в дальнюю девятку, родился бы от души гол-красавец. И тогда «Атлетико» провёл бы остаток матча инициативнее. По факту же команда Диего Симеоне додержала победный счёт. В отличие от матча с «Лацио», «матрасники» не пропустили от чужого вратаря на последних минутах, да и вообще ни от кого больше не пропустили. Хотя Велленройтер неоднократно приходил в чужую штрафную на подачи в конце игры. На пятой добавленной минуте Облак потащил из-под перекладины удар Минте. Весело и с приключениями набрав четыре очка в своей лигочемпионской группе, «Атлетико» обогнал «Фейеноорд» на один балл.

Кирилл Иванцов