«Селтик» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Глазго проходит матч второго тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Селтик - Лацио
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Фурухаси Кёго12'
|29'Весино Матиас (1:1)
Харт Джо•Джонстон Алистер•Филлипс Натаниэль• 45'Скэйлз Лиам•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью•Макгрегор Каллум•Хатате Рео•Маэда Дайдзэн•Фурухаси Кёго•Чжун Ян Хён
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Камада Даити•Весино Матиас•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
04 октября. Стадион "Селтик Парк".
Бан пользователя