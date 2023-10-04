«РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на игру Лиги чемпионов

Главные тренеры «РБ Лейпцига» и «Манчестер Сити» Марко Розе и Хосеп Гвардиола назвали составы на очный матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА.
Состав «РБ Лейпцига»: Бласвих, Симакан, Поульсен, Форсберг, Зайвальд, Клостерманн, Опенда, Симонс, Раум, Люкеба, Шлагер.
Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Холанн, Грилиш, Родри, Силва, Гвардиол, Аканджи, Фоден, Льюис.
Стартовый свисток матча на «Ред Булл Арене» назначен на 22:00 по московскому времени. Оба клуба начали с победы нынешний розыгрыш главного еврокубка.
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