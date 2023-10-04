«Порту» и «Барселона» назвали составы на матч второго тура Лиги чемпионов

Сержиу Консейсау и Хави Эрнандес определили стартовые составы на встречу второго тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Порту» и «Барселоной».

Стартовый состав «Порту»: Кошта, Кардозу, Карму, Эуштакиу, Тареми, Пепе, Галено, Венделл, Варела, Жоау Мариу, Ромариу.

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген, Канселу, Бальде, Араухо, Гави, Фелиш, Ромеу, Кунде, Гюндоган, Ямаль, Левандовски.

Отметим, что 16-летний вингер «блауграны» Ламин Ямаль установит рекорд, став самым молодым игроком в стартовом составе на матч Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Начало матча на стадине «Драгау» запланировано на 22:00 по московскому времени.