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Мбаппе, Дембеле и Рамуш в составе «ПСЖ» на матч против «Ньюкасла»

04 Октября 2023 • 21:22 Комментировать
Ньюкасл
2:0
ПСЖ
1 2.45 X 3.55 2 2.90
1-й тайм

Объявлены составы на матч второго тура группы F Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» и «Пари Сен-Жермен».

Состав «Ньюкасла»: Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Бёрн, Гимараэс, Лонгстафф, Тонали, Альмирон, Гордон, Исак.

Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Эрнандес, Шкриньяр, Хакими, Маркиньос, Заир-Эмери, Угарте, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе, Рамуш.

Стартовый свисток первого за 20 лет домашнего матча «сорок» в Лиге чемпионов назначен на 22:00 по московскому времени. «ПСЖ» лидирует в группе с тремя очками, а на счету «Ньюкасла» один балл.

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НЬЮКАСЛ ПСЖ
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