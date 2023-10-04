Ямаль – новый рекордсмен Лиги чемпионов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сегодня установит ещё один рекорд.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес доверил юному игроку место в стартовом составе на матч против «Порту», который начнётся в 22:00 по московскому времени. Как информирует Opta, Ямаль – самый молодой в истории футболист (16 лет и 83 дня), попавший в основу на поединок Лиги чемпионов. Испанец превзошёл достижение Селестина Бабаяро (16 лет и 86 дней), державшееся с ноября 1994 года.

Напомним, что во встрече первого тура группового этапа против «Антверпена» (5:0) Ламин Ямаль вышел на замену.

Текстовая трансляция матча «Порту» – «Барселона» пройдёт на сайте LiveResult.ru.