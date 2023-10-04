Объявлены составы на матч «Боруссии» и «Милана» во втором туре Лиги чемпионов

Эдин Терзич и Стефано Пиоли назвали стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской «Боруссией» и «Миланом».

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Эзкан, Ройс, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Мален, Джан.

Стартовый состав «Милана»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тиав, Муса, Жиру, Леау, Побега, Рейндерс, Пулишич.

Напомним, что матч второго тура группы F пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.