Мбаппе может повторить достижение Роналду, Месси и Левандовски в сегодняшнем матче

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе имеет возможность повторить уникальное достижение.

Француз попал в стартовый состав парижан на выездной матч против английского «Ньюкасла», который начнётся в 22:00 по московскому времени. По данным The Athletic, Мбаппе станет лишь четвёртым игроком, забивавшим на четырёх или более разных английских стадионах в поединках Лиги чемпионов, если сегодня поразит ворота «сорок». Прежде этого добивались только Криштиану Роналду (пять стадионов), Лионель Месси и Роберт Левандовски (по четыре). Мбаппе уже отличался на «Этихаде», «Энфилде» и «Олд Траффорд».

Текстовая трансляция матча «Ньюкасл» – «ПСЖ» пройдёт на сайте LiveResult.ru.