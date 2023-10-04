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Мбаппе может повторить достижение Роналду, Месси и Левандовски в сегодняшнем матче

04 Октября 2023 • 21:09 Комментировать
Ньюкасл
...
ПСЖ
1 2.45 X 3.55 2 2.90
Через 0 ч. 30 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе имеет возможность повторить уникальное достижение.

Француз попал в стартовый состав парижан на выездной матч против английского «Ньюкасла», который начнётся в 22:00 по московскому времени. По данным The Athletic, Мбаппе станет лишь четвёртым игроком, забивавшим на четырёх или более разных английских стадионах в поединках Лиги чемпионов, если сегодня поразит ворота «сорок». Прежде этого добивались только Криштиану Роналду (пять стадионов), Лионель Месси и Роберт Левандовски (по четыре). Мбаппе уже отличался на «Этихаде», «Энфилде» и «Олд Траффорд».

Текстовая трансляция матча «Ньюкасл» – «ПСЖ» пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
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НЬЮКАСЛ ПСЖ
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