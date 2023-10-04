Гризманн превзошёл Руни, Кака и Это'о по голам в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отпраздновал очередной гол в Лиге чемпионов.

Француз поразил ворота нидерландского «Фейеноорда» в домашнем для «матрасников» матче второго тура группового этапа. Согласно информации Squawka, на счету Гризманна теперь 31 забитый мяч в Лиге чемпионов – он обошёл по этому показателю Уэйна Руни, Кака и Самюэля Это'о, отличившихся в самом престижном еврокубке по 30 раз.

Следить за ходом матча «Атлетико» против «Фейеноорда» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция. Команды ушли на перерыв, забив друг другу по два гола, а в самом начале второй половины Альваро Мората вывел мадридцев вперёд.