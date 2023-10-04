Угарте – о матче с «Ньюкаслом»: «ПСЖ» победит, если покажет свою игру»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте поделился мыслями о предстоящем матче против «Ньюкасла».

Парижане сыграют против «сорок» в Англии в поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.

«Самое главное – сосредоточиться на себе. Конечно, важно учитывать сильные качества соперника, но в первую очередь необходимо думать о своей игре. Мы знаем, что сможем победить, если покажем свой футбол. Мне бы хотелось, чтобы «ПСЖ» сыграл так же, как в недавнем матче с «Марселем» [4:0]. Лига чемпионов – сложнейший турнир, а «Ньюкасл» очень силён в полузащите, но я уверен в себе и своих товарищах по команде», – заявил в интервью официальному сайту «ПСЖ» уругваец.