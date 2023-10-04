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Симеоне проведёт 97-й матч в Лиге чемпионов с «Атлетико» – третий показатель среди тренеров

04 Октября 2023 • 19:00 Комментировать
Атлетико М
...
Фейеноорд
1 1.67 X 4.05 2 5.20
Через 0 ч. 5 мин.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готовится вывести свою команду на очередной матч Лиги чемпионов.

«Матрасники» примут в родных стенах нидерландский «Фейеноорд» в поединке второго тура группового этапа. Как отмечает The Athletic, эта встреча станет для Симеоне 97-й у руля мадридского коллектива в рамках Лиги чемпионов. Только Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 190 матчей) и Арсен Венгер («Арсенал», 177 матчей) провели больше игр во главе одной команды в самом престижном еврокубке.

Матч «Атлетико» – «Фейеноорд» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Арсен Венгер Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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АТЛЕТИКО М ФЕЙЕНООРД
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