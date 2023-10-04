Симеоне проведёт 97-й матч в Лиге чемпионов с «Атлетико» – третий показатель среди тренеров

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готовится вывести свою команду на очередной матч Лиги чемпионов.

«Матрасники» примут в родных стенах нидерландский «Фейеноорд» в поединке второго тура группового этапа. Как отмечает The Athletic, эта встреча станет для Симеоне 97-й у руля мадридского коллектива в рамках Лиги чемпионов. Только Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 190 матчей) и Арсен Венгер («Арсенал», 177 матчей) провели больше игр во главе одной команды в самом престижном еврокубке.

Матч «Атлетико» – «Фейеноорд» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно на сайте LiveResult.ru.