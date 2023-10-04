Пиоли: «Пулишич дал нам несколько советов по игре против «Боруссии»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался, что Кристиан Пулишич помог команде в процессе подготовки к матчу с дортмундской «Боруссией».

Американский футболист пополнил ряды «россонери» минувшим летом, перебравшись из лондонского «Челси». Ранее – в период с 2015 по 2019 год – Пулишич выступал за «Боруссию», поэтому отлично знаком с атмосферой дортмундского стадиона и принципами игры команды.

«Для Кристиана этот матч будет 50-м в Лиге чемпионов. Мы говорили о его прошлом, и он рассказал, чего нам следует ждать в поединке с «Боруссией». Он дал несколько ценных советов по игре с этой командой», – заявил в интервью Sport Mediaset Пиоли.

Матч «Боруссия» – «Милан» пройдёт в среду в рамках Лиги чемпионов.